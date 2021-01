Saúde de Ipatinga promove capacitação de servidores

Cerca de 30 servidores e 21 gerentes de Unidade Básicas de Saúde (UBSs) participaram deste primeiro encontro promovido pela Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB). As orientações são direcionadas aos coordenadores de todas as Unidades Básicas de Saúde, objetivando oferecer melhor qualidade no atendimento aos usuários da rede municipal e a valorização do servidor.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o treinamento segue todos os padrões de segurança para proteger e garantir a saúde dos profissionais, com o uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel e distanciamento.

Descomplicar e acelerar os processos dentro do setor público foi o objetivo destacado pela secretária adjunta de Saúde, Glennia Geane de Souza Louback. “Teremos, ao longo das próximas semanas, cursos para várias áreas da saúde. Queremos uma Saúde moderna e desburocratizada”, concluiu.

Glennia informou que os encontros semanais vão se estender até o mês de março. “Pretendemos proporcionar com essa capacitação um momento especial de troca de experiências, onde o servidor se abasteça de elementos para aprimorar seus conhecimentos e práticas cotidianas”, ressaltou.

Dentre outros assuntos, os encontros abordam temas como Humanização no Atendimento, Saúde do Trabalho, Vigilância Epidemiológica e Sanitária, proporcionando aos servidores conhecimentos que poderão ser aplicados no seu dia a dia.

O encerramento está previsto para o dia 5 de março, com palestra sobre o Sistema Único de Saúde, a ser ministrada por Vinícius Lana, diretor da Faculdade de Medicina do Vale do Aço.