Saúde de Ipatinga realiza ações de conscientização e prevenção ao Alzheimer

Para marcar o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, a Prefeitura de Ipatinga promoveu nesta terça-feira (21) uma ação de sensibilização e conscientização sobre a patologia neurodegenerativa. A programação aconteceu na Unidade Básica de Saúde do Parque das Águas e contou com o envolvimento de diversas pessoas que participam do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF).

O evento contou com palestras de psicólogos, nutricionista e educadora física, além de sorteios de brindes. Durante a conversa foram abordadas as formas de prevenção e cuidados sobre a Doença de Alzheimer, que é responsável por grande parte dos casos de demência no mundo. As principais consequências são perda de memória, mudança de personalidade e comportamento.

De acordo com o médico neurologista da Prefeitura de Ipatinga, Leonardo de Oliveira Campos, a falta de informação sobre a doença é um dos principais problemas para o diagnóstico e tratamento. Por isso, é importante promover ações de conscientização sobre o Alzheimer e orientar as famílias e profissionais de saúde sobre como identificar sintomas e, assim, melhorar o acesso das pessoas aos cuidados profissionais.

“O Alzheimer é uma doença cerebral degenerativa, progressiva e irreversível. Normalmente, acomete pessoas acima de 65 anos, e o tratamento precoce é a forma mais eficaz de amenizar os sintomas”, informa o médico.