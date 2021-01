Saúde de Timóteo levanta índice de infestação do Aedes

Teve início nesta terça-feira (12) o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) no município de Timóteo. O Departamento de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida irá percorrer os bairros para verificar o índice de infestação do mosquito.

De acordo com Carlos Alberto Santos, coordenador do setor de Zoonoses da Prefeitura de Timóteo, é importante identificar os locais com larvas (focos) e receber bem os Agentes de Combate a Endemias (ACE) para manter a meta de trabalho.

“A população está há mais tempo dentro de casa e, por isso, deve zelar pelo ambiente evitando os locais de proliferação do mosquito. Por causa da pandemia, os ACE foram orientados a não entrarem nas residências. Por isso, o morador deve verificar, ralos e recipientes que armazenam água do degelo da geladeira, por exemplo. O acesso do ACE deve ser permitido na área externa das casas para o trabalho de vistoria, tudo feito de forma segura, com uso de máscaras e mantendo o distanciamento social”, explica o coordenador. O ACE´s estão identificados com uniforme e crachás da Secretaria Municipal de Saúde.

A professora aposentada Maria Aparecida Cardoso lembra que jogar entulho nas ruas facilita o aparecimento de larvas do mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. “É preciso receber os agentes que já tem um olhar treinado para identificar os locais de proliferação do mosquito”, fala a moradora do bairro Santa Maria.

O radialista Francisco Rezende ressalta a importância do trabalho contínuo dos ACE´s. “Não podemos esquecer que além do coronavírus, a dengue também mata. Devemos colaborar e monitorar dentro de casa e terrenos próximos”, resume Rezende.

BOLETIM DA DENGUE

A partir deste mês, os ACE´s estarão divulgando bairro a bairro o Boletim Epidemiológico com os índices de infestação do Aedes aegypti em cada comunidade e os principais locais onde foram encontrados os focos do mosquito. O objetivo do boletim “Seu Bairro Em Foco” é estabelecer uma fonte oficial de informações à população, para acompanhamento das ações e dos resultados alcançados.