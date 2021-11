Durante os próximos dias, servidores que atuam no Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Ipatinga, estão recebendo capacitação para protocolos de atendimento e tratamento precoce em casos de AVC (Acidente Vascular Cerebral), o popular derrame cerebral. As orientações são transmitidas pelo Grupo Boehringer Ingelheim, companhia farmacêutica de origem alemã e uma das pioneiras em biotecnologia, por meio do Programa Angels, iniciativa internacional da Boehringer Ingelheim que busca qualificar os centros de AVC já existentes e auxiliar na implementação de novos centros. Mais de 419 hospitais no Brasil participam, mais de 4.1500 hospitais no mundo e está presente em 112 países.

A qualificação acontece até quarta-feira (1º), no auditório do HMEM, e se dá em duas etapas, primeiro com equipes administrativas (que têm o contato inicial com o paciente) e em seguida com equipes assistenciais (médicos, enfermeiros, assistentes, etc.).

A programação será finalizada na quinta-feira (2) com uma simulação real de todas as etapas de procedimento em casos de AVC, desde o início do atendimento pela recepcionista até a finalização do diagnóstico médico.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria, explica que a qualificação desses profissionais é a continuação do Projeto que já ocorre no Hospital Márcio Cunha (HMC), porta de entrada para esse tipo de tratamento no município. “Com a capacitação, seremos Referência e ContraReferência para auxiliar os hospitais na implantação do protocolo de AVC, assim como iniciar a coleta de indicadores para análise de qualidade dos atendimentos. O atendimento rápido e eficaz é fundamental para diminuir possíveis sequelas ao paciente”, explica.

Segundo Andrea Giordano, Educadora Cientifica do Grupo Boehringer Ingelheim, a ideia da capacitação é integrar o HMEM, a UPA e o Samu a esse protocolo de AVC do Hospital Márcio Cunha. Para que essas unidades identifiquem imediatamente o paciente suspeito de AVC e principalmente o encaminhem para o hospital que é referência no tratamento da doença.

“Com isso, conseguiremos aumentar o número de pacientes que receberão atendimento médico em tempo hábil, de modo a reduzir a incapacidade e evitar o óbito. Tendo sempre em mente que tempo é cérebro para o paciente de AVC”, explica a técnica.

O projeto Iniciativa Angels é um projeto sem fins lucrativos, implantado no Brasil pela empresa Boehringer Ingelheim. Nos dias atuais, a Boehringer Ingelheim é a única responsável pela produção do trombolítico que realiza a trombólise no paciente de AVC.