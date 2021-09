Setembro Amarelo: Ipatinga inicia oficialmente atividades

O prefeito Gustavo Nunes abriu oficialmente, nesta quinta-feira (9), no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), a campanha “Setembro Amarelo – Você Não Está Só”. Com foco na valorização da vida, a programação é realizada pela Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Atenção Especializada (DAES), estando previstas diversas ações ao longo do mês.

Além do chefe do Executivo, a abertura contou com a presença da secretária adjunta de Saúde, Glennia Louback; do secretário de Governo, Roberto Soares, e da secretária de Educação, Patrícia Avelar. Também participaram servidores de outras secretarias e representantes do Legislativo, que ouviram a palestra “Acolhimento: a porta aberta para a construção de uma saída”, com a psicóloga Fabiana Cristina de Souza Alvim, pós-graduada em psicanálise Aplicada à Saúde Mental.

Considerando a relevância do tema, o Seção de Saúde Mental organizou o seminário com a finalidade de abrir espaço para a discussão e alertar sobre os riscos do problema, que atinge muitas pessoas em todas as partes do mundo.

O prefeito Gustavo Nunes reforçou durante o evento o alerta sobre a importância do acolhimento para o desenvolvimento de ações de prevenção e linhas de cuidado, tendo em vista que o problema é uma realidade que atinge fortemente a população, envolvendo diversos fatores que afetam diretamente a saúde mental.

“Todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos ou tivemos alguém que passou por problemas delicados, seja um familiar, um amigo ou um conhecido. Precisamos saber identificar que a pessoa está passando por uma situação difícil e oferecer ajuda nesse momento”, destacou o chefe do Executivo.

Outras programações serão realizadas no decorrer deste mês, como atividades nas escolas municipais para orientar os estudantes sobre a importância de buscar ajuda profissional, blitzen educativas em diversos pontos da cidade, além de outdoors e banners informando os canais de auxílio em caso de necessidade.

ABERTURA PARA O DIÁLOGO

Durante a palestra, a psicóloga Fabiana Cristina de Souza Alvim explicou que o principal objetivo da campanha ‘Setembro Amarelo’ é a conscientização sobre a valorização da vida. Porém, a psicóloga destaca que é preciso chamar a atenção para o tema durante todos os meses do ano, no intuito de alertar a população a respeito da grande incidência do problema.

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE APOIO:

– Clips (Clínica Psicossocial): rua Joaquim Nabuco, 370, Cidade Nobre

– CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial e Infanto-Juvenil): rua Campinas, 105, Veneza

– CVV (Centro Valorização à Vida) Ipatinga: Telefone: 188

– Unidades Básicas de Saúde (UBS)