Tecnologia informa familiares de procedimentos com pacientes em tempo real no HMC

O Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), em Ipatinga, implantou uma plataforma que disponibiliza informações atualizadas dos pacientes em procedimento no bloco cirúrgico das unidades I e II. Além de proporcionar alívio e comodidade ao acompanhante, a ferramenta evita o fluxo de pessoas no hospital, tão importantes em época de pandemia.

Uma das primeiras famílias a utilizar o novo procedimento foi a do paciente Jairo Gomes Vieira. O aposentado, de 67 anos, passou por uma cirurgia recentemente no Hospital Márcio Cunha. A família de Jairo pôde acompanhar o andamento da cirurgia em tempo real. “A ferramenta é muito simples. Recebemos uma senha e login e fizemos o acesso via QR Code. Na tela aparecia o nome do meu pai, clicamos nela e passamos a ter todas as informações referentes à cirurgia. Isso dá um alívio muito grande. Eu, minha mãe e minhas duas irmãs acompanhamos todo o processo. Eu moro em Ipatinga, mas uma irmã mora em Belo Horizonte e a outra em Miami, nos Estados Unidos. Isso facilitou muito para todas nós”, conta uma das filhas de Jairo, Michelly Gomes Soares Salgado.

Michelly, que é enfermeira, acredita que a plataforma é uma comunicação eficiente para confortar os acompanhantes dos pacientes. “Essa é uma tecnologia muito útil. O que o acompanhante mais precisa nestas horas é de conforto e praticidade. Ela trouxe transparência e segurança para minha família. Acredito que muita gente vai se beneficiar dela também”, comenta.

A plataforma foi desenvolvida pelo próprio hospital. Para utilizar a ferramenta, basta que no momento do check in o paciente dê autorização para que os acompanhantes tenham acesso às informações que podem ser enviadas por meio de um link ou até mesmo de um QR Code.

O projeto também visa reduzir o fluxo de pessoas na instituição, já que estamos em uma pandemia e o mais recomendado é ficar em casa. Além disso, o objetivo maior é gerar mais satisfação e alívio aos acompanhantes. Pela plataforma é possível ter informações do andamento de um procedimento cirúrgico de qualquer lugar, em tempo real.

“Essa tecnologia está alinhada com nosso conceito de humanização. Nós tratamos de pessoas, de seres humanos e estamos sempre buscando oferecer o maior conforto para elas e suas famílias. Informação em tempo real é muito importante para quem acompanha um ente querido. E agora ele pode ter essa informação de qualquer lugar, sem precisar de estar no hospital. Isso é proporcionar segurança, conforto e comodidade a essas pessoas”, disse o diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima.