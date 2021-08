Timóteo inicia vacinação antirrábica em setembro

A Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo programou a Campanha de Vacinação Antirrábica deste ano para o período de 1º de setembro a 15 de outubro. A campanha prevê a vacinação de casa em casa nos bairros com características rurais. Segundo a Secretaria poderão ser vacinados cães e gatos saudáveis com mais de três meses de vida.

No período da campanha também foram definidos dois sábados (18 e 25 de setembro) para o “Dia D” de vacinação na área urbana, no horário de 8h às 17h.

No dia 18, os pontos de vacinação definidos serão nos seguintes locais: UBS do Alegre; Escola Municipal Professora Maria Aparecida Martins Prado, no bairro Alphaville; Escola Municipal de Timóteo, Bairro Alvorada; Praça Mariana, no Bairro Ana Moura; UBS Ana Moura; Praça do Bairro Bromélias; Escola Municipal João Bolinha e UBS ambas no distrito de Cachoeira do Vale; Salão Comunitário do Bairro dos Vieiras; UBS Limoeiro; UBS Macuco; IEF e Igreja Católica no Bairro Recanto Verde; Praça do São Cristovão, UBS Timotinho; e Escola Municipal Ana Moura, Bairro Vale Verde

Para o dia 25 foram definidos os seguintes pontos de vacinação contra a raiva: Bar do Celsinho, Bairro Ana Rita; Praça Manoel Vitório e Creche Bela Vista, Bairro Bela Vista; Praça 29 de Abril, Bairro Centro Sul; Centro Odontológico, Bairro Funcionários; UBS João XXIII; IMETT, Bairro Novo Horizonte; Praça do Olaria; Centro Social Urbano e Secretaria de Obras, Bairro Primavera; Escola Estadual Ana Lettro Stacks, Bairro Quitandinha; Praça José Moreira Borges, Bairro Santa Cecília; Área de Lazer Joaquim Augusto, Bairro Santa Cecília; Praça da Prefeitura, Bairro São José; Biblioteca Pública Raquel Pacífico Drumond, Bairro Timirim; e Praça dos Pioneiros, Vila dos Técnicos.

RAIVA

A raiva é uma doença infecciosa aguda transmitida por meio da mordedura, arranhadura ou lambidas de animais contaminados. Trata-se de uma zoonose, um tipo de doença que pode ser transmitida do animal para o homem. O vírus se concentra em maior quantidade na saliva, sangue e secreções dos animais acometidos pela doença. Cães e gatos contaminados mostram reações da doença entre 10 e 60 dias. Os principais sintomas nos animais são: excitação, agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência. A morte do animal acontece entre cinco e sete dias após a apresentação dos sintomas. Outros animais como bois, vacas, coelhos e morcegos podem transmitir a raiva.

A vacinação contra a raiva é essencial para cães e gatos, sendo a melhor forma de prevenir a difusão da doença. Os animais domésticos devem ser vacinados pelo menos uma vez por ano, o Brasil é considerado um país livre da raiva através da vacinação, sendo essa uma vacina de caráter obrigatório em todo território nacional.