Timóteo inicia vacinação de diabéticos, pessoas com comorbidades e inscritos no BPC

A Prefeitura de Timóteo realiza na sexta-feira (21) e no sábado (22) a vacinação em primeira dose da vacina Astrazeneca para as pessoas cadastradas na fase I e II das comorbidades, contempladas pelo Plano Nacional de Vacinação. Nessa nova etapa de vacinação contra a Covid-19 o público alvo deve apresentar identidade com foto, CPF, cartão de vacinação, comprovante de residência, laudo médico e extrato do INSS para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Na sexta está programada a vacinação de diabéticos com idade entre 55 a 59 anos no horário de 8h às 9h; pessoas com outras comorbidades na mesma faixa etária do grupo anterior, entre 9h e 11h; e pessoas com deficiência cadastradas no BPC, com idade variando entre 18 e 59 anos, entre 11h e 12 h.

No sábado serão vacinados em primeira dose com a Astrazeneca diabéticos com 18 a 54 anos, no horário de 8h às 9h30; e pessoas com comorbidades de 18 a 54 anos, entre 9h30 e 12h.

ACAMADOS CADASTRADOS

Nos dois dias de vacinação, ou seja, na sexta-feira e no sábado, a Secretaria de Saúde deslocará uma equipe itinerante para vacinar em domicílio pessoas acamadas com comorbidades cadastradas no programa BPC e que tenham se inscrito no site da Prefeitura de Timóteo.

A Secretaria de Saúde informou ainda que as gestantes e puérperas devem aguardar a chegada da vacina CoronaVac para que o Município inicie a vacinação desse público alvo. A programação com as datas e horários serão divulgados nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Timóteo.

Os locais de vacinação são os seguintes:

Regional Sul – Escola Municipal José Moreira Bowen: Ana Malaquias, Ana Rita, Bela Vista, Centro Sul, Esplanada, Nossa Senhora das Graças, Santa Cecília e São José;

Regional Sudeste – Escola Infantil Monteiro Lobato (Rua Rosa, nº 550, Bairro Primavera): Alto Timirim, Coqueiro, Córrego do Caçador, Jardim Primavera, John Kennedy, Parque Recanto, Primavera, Timirim, Funcionários, João XXIII, Garapa e Nossa Senhora das Graças;

Regional Nordeste – Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo (Bairro Olaria): Cruzeirinho, Eldorado, Novo Horizonte, Olaria, Passaredo, Quitandinha, Santa Maria, Serenata e Vila dos Técnicos;

Centro Oeste – Escola Estadual José Ferreira Maia: Cachoeira do Vale, Petrópolis, Santa Rita e Vieiras;

Regional Sudoeste – Escola Municipal Alvorada: Alvorada, Ana Moura, Bandeirantes, Novo Tempo, São Cristovão, Timotinho, Vale Verde, Bromélias e Centro Norte.

Regional Leste – Escola Municipal Limoeiro: Alegre, Alphaville, Licuri/Celeste, Limoeiro, Macuco, Nova Esperança, Recanto do Sossego, Recanto Verde, Limoeiro e Santa Terezinha.