Timóteo prorroga vacinação antirrábica animal

O município de Timóteo prorrogará a campanha de vacinação antirrábica animal até o dia 15 de outubro (sexta-feira). O setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida mantem dois postos de vacinação, um na Praça 29 de Abril, centro Sul, e outro na Praça 1º de Maio, no Centro Norte, ambos com atendimento de 8h às 11h e de 13 às 16h. Deverão ser imunizados o maior número possível de cães e gatos acima de 3 meses de idade.

O setor de Zoonoses solicita a cooperação dos moradores em manter seus animais seguros, dentro da sua moradia, a fim de evitar a contaminação por outros tipos de doenças.

Entre as doenças que podem ser transmitidas por gatos e cachorros, a raiva é a mais grave. A contaminação pode acontecer através de arranhões ou mordidas desses animais e, por isso, é importante que eles estejam com a vacina antirrábica em dia, para diminuir o risco da doença.

GUARDA RESPONSÁVEL

É importante observar os deveres dos tutores de animais domésticos com relação à Guarda Responsável: aplicar todas as vacinas necessárias; não deixar bichos de estimação soltos nas ruas; passear com animais somente na guia; cuidar do bem estar geral do bichinho fornecendo abrigo do sol, chuva, frio e alimento adequado; levar ao veterinário em caso de doenças e evitar o acúmulo de lixo com restos de comida ao alcance de animais errantes.