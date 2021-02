Timóteo recebe mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19

Timóteo recebeu nesta segunda-feira (1º), mais uma remessa com 1.887 doses de vacinas contra a Covid-19. A quantidade destinada para o município foi determinada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda pela manhã, o secretário municipal de Saúde, Eduardo Morais, e a enfermeira referência técnica de imunização, Janeiva Pires, retiraram as doses na Central de Vacinas da Superintendência Regional de Saúde, em Coronel Fabriciano. Ao todo, nessa nova remessa (a segunda recebida por Timóteo) foram destinadas ao município 1.100 doses da CoronaVac para a segunda vacinação, outras 550 doses da Astrazeneca/Oxford e outras 237 doses de CoronaVac .

Segundo informou Janeiva Pires, a vacinação segue o cronograma do Ministério da Saúde que prevê a aplicação da segunda dose nos trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus e que já receberam a primeira dose, bem como os idosos institucionalizados do Sodalício Tio Questor.

O Município já iniciou o cadastramento pela internet de idosos acamados, pessoas acamadas por outras comorbidades, independentemente da idade e profissionais de saúde da rede privada para a vacinação. O cadastro pode ser feito por meio do endereço https://www.timoteo.mg.gov.br/173/covid. Assim que o cadastro for feito, as informações serão analisadas para posterior vacinação desse público.

“Este é mais um momento de esperança com a chegada dessa nova remessa de vacinas. Juntamente com toda a equipe técnica (da Secretaria) nós vamos superar todas as dificuldades e entregar a vacina para a população”, citou o secretário Eduardo Morais.

O superintendente de Saúde, Ernane Duque, parabenizou o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Timóteo e aproveitou para estimular a população a se imunizar. “Essa atitude é fundamental para que em pouco tempo as internações hospitalares diminuam evitando assim complicações pela Covid-19”, resumiu Ernane.