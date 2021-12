A baixa adesão à vacina contra a influenza mobilizou a Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo a reforçar a campanha de vacinação contra a gripe. Esta situação tem sido verificada em praticamente todos os municípios brasileiros e pode estar fundamentada por vários aspectos, como a própria campanha contra a Covid-19. Em consequência, a população pode ter optado por vacinar-se contra a Covid-19, negligenciando a vacinação contra a influenza.

Em função disso, a gerente de Vigilância em Saúde, Ana Amélia Camilo Soares fez um alerta para os moradores que ainda não tomaram a vacina contra a gripe a procurar uma unidade até esta quarta-feira, haja vista que na quinta (30) e sexta-feira (31) serão pontos facultativos nas repartições públicas do município. As unidades com doses disponíveis são as do Alegre, Ana Moura, Ana Rita, Cachoeira do Vale, Limoeiro, Primavera, João XXIII e Timotinho.

Segundo Ana Amélia, a influenza é uma infecção respiratória viral e pode ser transmitida de forma direta por meio das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao espirrar, ao tossir ou ao falar. Por meio indireto é transmitida pelas mãos, que após contato com superfícies contaminadas, podem transportar o vírus diretamente para boca, nariz e olhos. Os sintomas são os seguintes: febre, dor de garganta ou tosse seguido de congestão nasal; coriza; rouquidão; mal estar; calafrio; cefaleia e mialgia.

Devem ser vacinadas contra Influenza todas as pessoas, exceto crianças abaixo de 6 meses de idade.

FLUXO

Ana Amélia aproveitou para reforçar a necessidade de os moradores procurarem as unidades de saúde para tomar a vacina. “Quem tiver sintoma gripal leve deve recorrer às Unidades Básicas de Saúde em dias úteis e os casos mais graves recorrer a UPA Geraldo dos Reis Ribeiro, que é uma unidade para atender, prioritariamente, os casos de urgência e emergência”, disse a gerente de Vigilância em Saúde. Nos feriados e finais de semana, a porta de entrada também é a UPA. Importante também que as pessoas continuem usando máscara cobrindo o nariz e a boca, evitem aglomeração e higienizem as mãos com água e sabão ou álcool 70%.