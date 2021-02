Timóteo vacina idosa de 109 anos contra Covid-19

A Prefeitura de Timóteo, divulgou a programação da imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira (10). Dentro dos critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunização, a campanha de vacinação no município alcançará inicialmente os grupos prioritários definidos na Fase 1.

Ao todo, serão quatro fases de vacinação abrangendo os diversos grupos prioritários, porém não há previsão para o início das demais fases pois dependerá da remessa de vacinas por parte do Estado. A Secretaria de Saúde frisa que todos os grupos prioritários serão contemplados de acordo com cada fase, sendo que a cobertura vacinal está condicionada a disponibilidade das vacinas.

Integrante dos grupos prioritários da primeira fase, a centenária Gésa Medalha de Jesus, de 109 anos, abriu a imunização de pessoas com 90 anos ou mais nesta quarta. Moradora do bairro Quitandinha, a dona de casa afirmou estar feliz em ser vacinada. “A vacinação é muito importante. Agora estou protegida”, comemorou. Apesar da idade avançada, Gésa tem uma vida muito ativa. “Graças a Deus, faço minhas coisinhas, passo roupa, lavo”, resumiu.

Bastante emocionada ao aplicar a primeira dose da vacina na idosa, a enfermeira Beatriz Mendes salientou a importância da imunização. “Sabemos que a dona Gésa ficava dentro de casa seguindo o distanciamento social à espera da vacina. A programação de vacinação dos grupos prioritários é mais um passo decisivo na execução do Plano Nacional de Imunização”, comenta.

LOGÍSTICA

A vacinação da idosa foi acompanhada pelo vice-prefeito professor José Vespasiano Cassemiro e pelo secretário de Saúde, Eduardo Morais. “Através da Secretaria de Saúde, o município está fornecendo toda a logística para a aplicação da vacina, incluindo materiais como seringas, profissionais de saúde, veículos para o transporte e equipamentos para o acondicionamento”, destaca o vice-prefeito, frisando que todos precisam se imunizar para vencer o coronavírus.

O secretário de saúde explicou que a vacinação dos idosos acima de 90 anos será domiciliar sendo executada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). “O idoso deverá aguardar em sua residência que uma equipe itinerante da saúde irá vaciná-lo. Em função da pandemia, queremos evitar o deslocamento até as unidades de saúde”, salienta Eduardo Morais. O horário de vacinação itinerante será de 8h às 11h e de 13h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Morais frisa que a cobertura do público de cada fase será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas encaminhadas pelo Estado de Minas Gerais. Após a vacinação dos grupos prioritários da primeira fase, a Secretaria de Saúde vai elaborar os procedimentos para a execução da segunda fase.

FASES

Atualmente, Timóteo está executando a Fase 1 da campanha de vacinação, que abrange os seguintes segmentos (pela ordem): Pessoas idosas (igual ou superior a 60 anos) residentes em instituição de longa permanência (Sodalício Tio Questor); profissionais de saúde da linha de frente do enfrentamento à Covid 19; demais trabalhadores da saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência à saúde; idosos de 90 anos ou mais; e pessoas maiores de 18 anos que se encontram acamadas com deficiência permanente grave.

A Fase 2 compreenderá a vacinação de idosos e trabalhadores da Educação, nesta sequência: pessoas de 80 a 89 anos; de 75 a 79 anos; de 70 a 74 anos; de 65 a 59 anos; de 60 a 64 anos; e trabalhadores da Educação. A Fase 3 atenderá as pessoas com 18 a 59 anos que possuam uma ou mais comorbidades.

Na Fase 4, serão atendidas as pessoas de 18 a 59 anos que se enquadram nos seguintes critérios: pessoas em situação de rua; população privada de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; trabalhadores de transporte: coletivo; metroviários, ferroviários, aéreo, aquaviário; caminhoneiros, portuários e trabalhadores industriais.

BALANÇO

De janeiro a fevereiro, o município recebeu 2.987 doses de vacina do Estado. Nesta quarta (10), a Secretaria de Saúde divulgou o balanço da campanha de vacinação contra a Covid 19. Foram vacinados 19 idosos institucionalizados com a primeira e segunda dose; 1.449 profissionais de saúde com a primeira dose; 279 profissionais de saúde com a segunda dose.