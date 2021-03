Unidades da Hemominas seguem funcionando para doação de sangue

A Fundação Hemominas informa que suas unidades em todo o estado seguem funcionando normalmente. A doação de sangue é um serviço essencial e, neste momento, de grande necessidade. Atualmente, os estoques dos tipos positivos estão, em média, 30% abaixo do ideal, enquanto os dos tipos negativos, 35%. Além disso, os estoques dos tipos O positivo, O negativo e A positivo estão em estado crítico.

Procedimentos de proteção e prevenção são seguidos rigorosamente pela fundação para que os doadores se sintam seguros no espaço. Entre os cuidados adotados estão o agendamento do horário para doação, uso obrigatório de máscaras cobrindo nariz e boca, utilização do álcool gel / líquido 70% para higienização das mãos, e a reorganização das salas de espera e de coleta de sangue das unidades para garantir o distanciamento mínimo entre os doadores.

COMO DOAR

Entre os requisitos básicos, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado e apresentar documento original e oficial com foto.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pela covid-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação, que ocorre quando estão assintomáticos e sem sequelas que contraindicam a doação.

Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico/laboratorial de infecção por covid-19 são considerados inaptos por 14 dias após a última interação com essas pessoas.

Conheça todas as condições e restrições para doação de sangue:

VACINAS

O prazo de inaptidão para doação após a vacina para covid-19 depende da imunização recebida. Para as vacinas disponíveis em Minas Gerais até o momento, os prazos são:

– Coronavac / Sinovac: 48 horas

– Covishield / Serum / AstraZeneca / Fiocruz: 7 dias

AGENDAMENTO

As doações devem ser agendadas on-line ou pelo MGapp – Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato. Consulte endereços e horários de atendimento das unidades Hemominas em todo o estado.