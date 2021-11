Em Timóteo, a campanha “Novembro Azul”, de prevenção contra o câncer de próstata, tem contornos ampliados com a inclusão de temas relativos à saúde dos homens. Durante todo o mês, as equipes de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde tem buscado levar para a comunidade a importância dos cuidados que os homens devem ter para a prevenção e promoção de sua saúde. A coordenação das ações é feita pela Gerência de Atenção Primária da Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida.

Nesta sexta-feira (19), a Unidade de Saúde Rosa Basílio, no Distrito de Cachoeira do Vale, promoveu palestras com o tema “Saúde do Homem”. A ação foi precedida de aula de alongamento realizada pela educadora física Bianca Martins, da Academia da Saúde. A médica da Saúde da Família, Rochele Silveira Gomes de Almeida Quintão, fez um chamamento para que a população masculina procure o atendimento médico nas unidades de saúde para se cuidar.

“Este é um mês de conscientização sobre o rastreio e detecção do câncer de próstata, área extremamente importante na esfera da saúde do homem”, alertou, argumentando que o câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente nos homens, sendo superado apenas para os tumores de pele. A médica destaca que o diagnóstico na fase inicial é fundamental para aumentar as chances de cura. Quando mais cedo o homem fizer o rastreio, por meio do exame preventivo e de PSA (Antígeno Prostático Específico) e PSA Total, e diagnosticar a doença, mais eficaz será o tratamento.

A dentista Beatriz Lopes de Andrade ministrou palestra sobre a importância dos homens cuidarem da saúde bucal. “Estatísticas mostram que as mulheres preocupam mais com a prevenção em relação aos cuidados bucais. Muitas vezes, os homens buscam o atendimento na hora da dor”, expôs Beatriz Andrade, frisando que, além das cáries e doenças gengivais, é importante prevenir o câncer bucal, que é muito prevalente nos homens.

Na quinta-feira (18), com o apoio de instituições da comunidade, as unidades de saúde dos bairros Recanto Verde e João XXIII promoveram palestras sobre saúde do homem em ambientes externos, visando atingir um maior público. Na Igreja Presbiteriana do Recanto Verde, a palestra foi ministrada pela enfermeira Fabiane Arruda, pós-graduada em Saúde da Família, que fez a abordagem do tema “Cuidar de Saúde também é Coisa de Homem!”. A gerente da UBS do Recanto Verde, Mônica da Silva Pinto, orientou sobre os serviços de saúde oferecidos pela rede municipal de saúde.

Na Igreja da Assembleia de Deus, localizada no bairro João XXIII, a enfermeira Fernanda Ferreira orientou sobre a oferta de exames de rastreio e testes rápidos para detecção de HIV, Hepatites B e Ce e Sífilis, por meio de agendamento, para os participantes da atividade e para os usuários em geral. Na ocasião, o médico Welington Oliveira destacou a importância da realização dos exames preventivos para a detecção precoce da doença.

Em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Oeste, a equipe da Saúde da Família do Cachoeira do Vale promoveu uma roda de conversa para os internos da Clínica Esperança, localizado no bairro Petrópolis. Realizado no último dia 11, o evento foi mediado pela gerente da UBS de Cachoeira do Vale, a nutricionista Jackcilaine Silva Benedito, e o psicólogo do Cras, Matheus Rodrigues Ribeiro, que responderam os questionamentos do público alvo e orientaram sobre a necessidade dos homens buscarem atendimento junto às equipes de Saúde da Família e UBS.