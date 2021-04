Usiminas doa oxigênio para Hospital Municipal de Ipatinga

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Usiminas vem investindo em uma série de ações com o objetivo de proteger a saúde e a segurança dos colaboradores, parceiros e comunidade. Na última semana, a companhia concluiu outra importante iniciativa: a doação de oxigênio para o Hospital Municipal Eliane Martins, de Ipatinga, contribuindo para a ampliação do número de leitos na rede municipal.

A companhia doou 10 mil m³ de oxigênio líquido ao hospital, que serão usados para atender a demanda atual da unidade e possibilitar a ampliação do número de leitos de UTI. O oxigênio doado também irá suprir a necessidade emergencial do hospital, que opera com uma ocupação de mais de 90% de seus leitos de UTI.

Além da doação de oxigênio no Vale do Aço, a empresa também vem atuando com o empréstimo de cilindros de oxigênio. Na cidade de Itatiaiuçu, região de atuação da Mineração Usiminas, a companhia emprestou 22 cilindros de oxigênio vazios para a Policlínica Municipal, também com o objetivo de atender a demanda de pacientes do novo coronavírus na cidade. Já na vizinha cidade de Itaúna, a empresa está realizando a doação de 9 mil máscaras descartáveis para o Hospital Manoel Gonçalves.

Nas últimas semanas, as empresas Usiminas vêm reforçando a atuação, em parceria com as comunidades onde está presente. Por meio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a companhia aderiu ao “Movimento Unidos pela Vacina” que permitirá o apoio para a compra de itens de refrigeração para conservação de vacinas e subsídio à logística de entrega desses insumos para 275 cidades mineiras.