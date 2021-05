Usisaúde firma convênio com o Instituto Orizonti, em Belo Horizonte

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio da sua operadora de saúde – a Usisaúde firmou uma importante parceria com o Instituto Orizonti, localizado na capital mineira, no bairro Mangabeiras. O hospital atua em Belo Horizonte desde o dia 18 de outubro de 2020.

Participaram da assinatura do contrato os diretores da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior, e Marcelo Gouvea Teixeira, além do gerente, Fernando César Vicente de Paula e os dirigentes do Instituto Orizonti, Roberto Porto Fonseca e Amandio Soares.

Por meio do convênio firmado, a Usisaúde oferece aos beneficiários, atendimento nas mais de 50 especialidades médicas do Instituto Orizonti, que conta ainda com pronto-atendimento 24 horas, hospital-dia, internação, além de um moderno centro cirúrgico para alta, média e baixa complexidade, salas de hemodinâmica, estrutura para transplante de medula, centro de diagnóstico por imagem e medicina nuclear. Tendo excelência nas linhas de cuidados, com especial destaque a Oncologia.

Recentemente, a Usisaúde recebeu, pela terceira vez consecutiva, a nota máxima no IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, principal avaliação das operadoras de planos de saúde, feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo considerada a melhor operadora de planos de saúde do país.