Vereadores de Ipatinga querem ampliar vacinação prioritária a educadores

Após aprovação do projeto de lei que inclui profissionais da rede municipal de ensino entre o público prioritário no recebimento da vacinação da Covid-19, vereadores de Ipatinga apresentaram novas propostas sobre o tema. Os parlamentares querem ampliar a cobertura também para todos os educadores da rede estadual e privada de ensino, incluindo os de nível superior.

Dentre as propostas, os vereadores também querem que profissionais da rede conveniada de educação, principalmente aqueles que trabalham nas creches, também recebam a vacinação com preferência. A prioridade, em ambos os casos, vale apenas para quem possui comorbidades.

Segundo o vereador Adiel Oliveira (PMN), autor do Projeto de Lei nº019/2021, que contempla profissionais de educação da rede privada e pública estadual, a medida visa dar mais segurança no retorno às aulas. “O objetivo é proporcionar aos profissionais de educação com comorbidades, independente se é da rede municipal, estadual ou privada, a oportunidade de se proteger da Covid-19, principalmente na volta das aulas presenciais”, justificou o parlamentar.

Já a outra proposta, referente ao Projeto de Lei nº 20/2021, amplia ainda mais a cobertura preferencial para profissionais de educação.

O texto, assinado em conjunto por nove parlamentares, prevê que todas as pessoas que atuam no ambiente escolar de entidades conveniadas com o município, como creches e educandários, recebam a dose.

A medida vale para professores, monitores, pedagogos, secretários, auxiliares de serviços gerais, porteiros e diretores. O retorno às aulas é também tido como o principal motivo dessa prioridade.

“A volta às aulas, no último dia 22 de fevereiro, chama a atenção para a existência de profissionais de educação da rede conveniada que são portadores de comorbidades agravantes, que demandam zelo por parte do Poder Público”, argumentaram os parlamentares.

Os projetos de lei seguem em tramitação na Câmara e deverão ser analisados pelas Comissões Permanentes antes da votação definitiva pelo Plenário.