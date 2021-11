Com o intuito de capacitar e conscientizar seus empregados sobre a direção preventiva, a Cenibra promoveu uma série de atividades que orientaram e sensibilizaram os observadores florestais a adotarem condutas responsáveis no trânsito, de modo que percebam o risco e protejam a vida.

O curso, que formou 56 profissionais, contou com carga horária de sete horas e foi elaborado para informar e chamar a atenção sobre a segurança no trânsito por meio de conceitos técnicos e mudança de comportamento. Foram apresentadas situações do cotidiano para que os participantes percebessem, na prática, a importância da mudança de comportamento para um trânsito mais seguro.

A palestra principal teve como tema “Acidentes ou situações evitáveis?”. O tema é relevante porque os dados comprovam que 95% dos chamados “acidentes”, na verdade, não são acidentes, mas sim situações evitáveis.

Sendo o trânsito um espaço de convivência social, o comportamento humano faz toda a diferença para evitar essas situações de conflitos.

Os observadores florestais também aprenderam sobre a importância da manutenção preventiva, os perigos e riscos das vias não pavimentadas e como colocar em prática a direção preventiva nesse tipo de via.

As aulas tiveram a participação de profissional especialista em Direção Preventiva, Engenharia de Segurança do Trabalho e Psicologia da Saúde Ocupacional. Para todos os empregados que utilizam veículo da empresa, foi realizada uma live sobre o tema.

BOAS PRÁTICAS

Atitudes no trânsito que foram recomendadas nos treinamentos: manter uma distância segura; evitar freadas bruscas; tomar cuidado ao transitar em vias não pavimentadas; ser gentil no trânsito e praticar a cordialidade; não dirigir quando estiver com sono ou cansado; ter autocontrole.