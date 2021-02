Clube Náutico sedia palestra sobre o tema “Desarmamento e Violência Urbana”

O Clube Náutico Alvorada (CNA), irá sediar no dia 6 de março (sábado), às 15h, na sede da Lagoa Silvana, uma palestra sobre Desarmamento e Violência Urbana. Quem abordará o tema será o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. O objetivo é a conscientização e motivação pelo tema Segurança e adotar uma postura preventiva, aumentando a sobrevida no caos urbano em que vivemos.

Aos 57 anos, Greco foi Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais durante três décadas. Acumula passagens por diferentes instituições internacionais na área do direito penal e tem formação em combate ao crime organizado transnacional e redes ilícitas nas Américas.

Rogério Greco é Pós-doutor pela Universitá Degli Studi di Messina (Itália); doutor pela Universidad de Burgos (Espanha); mestre em Ciências Penais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); especialista em Direito Penal (Teoria do Delito) pela Universidad de Salamanca (Espanha); especialista em Direito Penal Econômico pela Universidad Castilla La Mancha (Espanha); especialista em Crime Organizado, Corrupção e Terrorismo pela Universidade de Salamanca (Espanha); formado pela National Defense University (William F. Perry Center for Hemispherie Defense Studies) em combate ao crime organizado transnacional e redes ilícitas nas Américas; Membro Titular da Banca Examinadora de Direito Penal do XLVIII Concurso para Ingresso no Ministério Público de Minas Gerais; palestrante em congressos e universidades em todo o País.

Serviço:

A palestra será realizada na sede do Clube Náutico Alvorada – Lagoa Silvana, que fica na BR-458, KM 133 na saída de Ipatinga para Caratinga. O evento acontece ás 15h. As inscrições devem ser feitas na secretaria do clube. Outras informações pelo telefone (31) 3825-2539.