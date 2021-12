Quando há previsão de chuva para os trechos duplicados da BR-381/MG é preciso que os usuários em trânsito tenham atenção ao fluxo de veículos da rodovia federal. Em dias chuvosos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) recomenda que os motoristas mantenham distância entre veículos, quando estiverem em circulação pelas pistas duplicadas. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é preciso guardar distância de segurança lateral e frontal, ao bordo da pista, considerando-se a velocidade e as condições climáticas.

Em dias chuvosos, a visibilidade do motorista é reduzida, seja pela ação do clima seja pela água lançada ao para-brisas pelos outros veículos. Sem a manutenção da distância de segurança, aumenta a possibilidade de colisões traseiras, em caso de redução de velocidade ou parada brusca do veículo que segue na frente. O código não apresenta metragem especifica para distanciamento entre os usuários em tráfego, porém, a recomendação é que a separação deve ser de, no mínimo, 20 metros.

Para aumentar a segurança, é recomendado aos motoristas manter os faróis baixos acessos, pois além de melhorar a visibilidade das faixas de rolagem, possibilita que outros usuários possam visualizar o veículo. Para os motociclistas, o capacete é o principal equipamento de proteção individual para os condutores de motocicleta. Durante a condução, a viseira deve permanecer fechada. Na utilização de capacetes que não possuem viseira, é obrigatório o uso de óculos fixados ao capacete para proteção dos olhos. Outro item de segurança importante no capacete é a faixa refletiva, para que o condutor seja visto à distância durante a noite.

Antes de sair em viagem pela BR-381, verifique o funcionamento dos limpadores de para-brisa. Eles são fundamentais para dirigir com segurança. Cuide também dos pneus, pois se estiverem carecas ou mal calibrados dificultam a aderência com o asfalto, causando acidentes.

A sinalização vertical e horizontal definitiva instalada nos bordos da rodovia deve ser obedecida, respeitando os limites de velocidade fixados. Nos desvios é proibida a manobra de ultrapassagem, respeitando os locais de travessia para pedestres. Nas chuvas torrenciais, não é seguro parar o veículo no acostamento.