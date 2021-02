Comércios do Centro de Ipatinga são alvo de fiscalização

A Prefeitura de Ipatinga, em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, realizou na noite dessa quinta-feira (11) a “Operação Centro”. Uma ação conjunta entre as entidades com o intuito de fiscalizar denúncias de moradores da região sobre estabelecimentos nas ruas Araguari e Sabará, na região central do município, funcionarem como pontos de tráfico de drogas e prostituição.

O ato mobilizou profissionais de quatro secretarias da prefeitura. Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), Saúde (SMS), Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e Assistência Social (SMAS).

“A operação foi realizada em atendimento a denúncias de moradores, por meio do canal de ouvidoria da prefeitura. Montamos, juntamente com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, uma força tarefa que envolveu a Sescon, os fiscais de postura da Sesuma, vigilância sanitária e assistentes sociais da prefeitura. Na ocasião, todos os estabelecimentos denunciados e que estavam em funcionamento naquele momento foram abordados” destacou a secretária adjunta da Sescon, Maria Júlia Bomfim.

O tenente Jackson Araújo, comandante da 82ª Companhia da Polícia Militar também destacou a importância do movimento: “Este tipo de operação já tem sido feita pela Polícia Militar há algum tempo, e com a nova gestão da Prefeitura de Ipatinga foi feita uma parceria para intensificarmos a fiscalização. Fizemos algumas reuniões e dividimos as equipes para trabalhar de acordo com a competência de cada um” concluiu.

De acordo com a PM, durante a diligência, um homem foi preso por tráfico de drogas, duas motocicletas apreendidas, assim como doze pedras de crack e R$ 498 (quatrocentos e noventa e oito reais) em dinheiro.