A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) abriu nesta sexta-feira (22/10) as inscrições para o concurso público para o cargo de policial penal.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico do Instituto Selecon, até 21/11/2021. O valor da inscrição é de R$ 49,16, ficando estabelecida reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

O vencimento básico, referente ao nível inicial da carreira, corresponde a R$ 4.631,25 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de escala de plantão.

INFORMAÇÕES

O edital do concurso está disponível no site da Sejusp e no portal do Instituto Selecon.

O instituto está à disposição para prestar todas as informações pelos seguintes meios:

Serviço de Atendimento ao Candidato – (SAC): 0800 799 9905 – PABX (21) 2323-3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h;

Posto de informações em Belo Horizonte, na Avenida Álvares Cabral, 374 – Sala 1.501. O horário de funcionamento é de 9h às 12h e de 13h às 17h;

Serviço:

E-mail para contato: faleconosco@institutoselecon.org.br