Defesa Civil de Fabriciano mantém alerta para chuvas

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Defesa Civil, está em alerta laranja para chuvas e segue com o trabalho de monitoramento das áreas com risco de deslizamento e alagamentos na cidade. Na tarde dessa segunda-feira (15) e madrugada de terça (16), choveu acumulado de 71,4 mm.

Apesar do grande volume, o órgão registrou apenas ocorrência com danos ao patrimônio, no bairro Santa Terezinha, e alagamento, na “Rodoviária Velha”.

No Santa Terezinha, um barranco cedeu na Rua Reverendo João Wesley, danificou a rede de água e parte de uma residência, causando rachaduras. A proprietária foi orientada a deixar o imóvel por precaução, seguindo orientação do Corpo de Bombeiros. A equipe da Defesa Civil também esteve no local, avaliou os danos ao imóvel e encaminhar a família para os serviços do município de apoio à moradia. Na “Rodoviária Velha” houve um princípio de alagamento ao final da tarde, mas a água escorreu rapidamente devido às obras de drenagem realizadas no bairro Giovaninni.

Nesta terça-feira, equipes das Obras intensificaram a limpeza das ruas atingidas com pequenos deslizamentos e alagamentos em áreas pontuais da cidade. A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população em não “tampar” bocas de lobo e descartar lixo de maneira irregular – problemas que ocasionam alagamentos.

Em caso de emergência, o cidadão deve ligar nos telefones da Polícia Militar, 190; Corpo de Bombeiros, 193. A Defesa Civil Municipal atende pelo 199 (plantão) e pelo telefone 3846-7702. A previsão é de chuvas para hoje, 16, cerca de 30 mm, e quarta-feira (17), entre 50 mm e 80 mm.