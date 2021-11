As Forças de Segurança de Minas Gerais – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – receberão uma verba suplementar de R$ 50 milhões, recurso do Governo Federal que será usado para o fortalecimento do sistema de inteligência e enfrentamento à criminalidade no Estado.

De acordo com a Agência Minas, do montante, R$ 20 milhões serão destinados para a Polícia Militar, outros R$ 20 milhões para a Polícia Civil e R$ 10 milhões para o Corpo de Bombeiros. Os recursos já estão liberados pelo Governo Federal.

AÇÃO CONJUNTA

“Esses recursos serão muito bem empregados em nosso estado”, disse o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas, Rogério Greco, que fez um agradecimento especial ao senador Rodrigo Pacheco e ao diretor jurídico da presidência do Senado pela ajuda que os dois têm dado ao sistema de segurança pública do estado. Depois de dizer que Minas é o estado mais seguro do país, Greco lembrou que as polícias estaduais estão, hoje, totalmente integradas, o que é resultado, segundo ele, da participação de um conjunto de parceiros, como é o caso do Senado Federal. “O Estado unido, integrado, sempre será maior do que a criminalidade”, assinalou o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigues Sousa Rodrigues, o chefe da Polícia Civil, Joaquim Francisco Neto e Silva, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Edgard Estevo da Silva, também estiveram em Brasília. Eles ressaltaram a importância histórica deste momento, além da sinergia entre as Forças de Segurança que tem gerado a resultados positivos para a segurança dos mineiros.

Vale destacar que Minas Gerais é o estado mais seguro do país em 2021, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), referentes aos meses de janeiro a junho – fechando o primeiro semestre deste ano. A base de informações agrega estatísticas disponibilizadas pelas 27 unidades federativas brasileiras e tem, por finalidade, subsidiar a implementação de políticas públicas em segurança e defesa social.