Usuários do Parque Ipanema, em Ipatinga, reclamam do estado de conservação dos equipamentos de ginástica do local. Pedidos para a restauração já foram feitos diretamente ao prefeito Gustavo Nunes, no local, e através de vereadores.

Segundo os reclamantes, a deterioração é decorrente do constante uso e falta de manutenção regular. Uma das sugestões enviadas pelos usuários dos equipamentos de ginástica – na hipótese de falta de recursos pelo poder público – é a troca dos mesmos por alguns outros existentes, com melhor estado de conservação, em praças públicas e pouco utilizados.