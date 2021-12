Intensificar a fiscalização com a integração entre órgãos públicos federais, estaduais e municipais para prevenir acidentes de trânsito e conscientizar os condutores. Esses são os objetivos do Programa Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), lançado nessa terça-feira (14). A ação tem o apoio do Ministério da Infraestrutura.

O Rodovida é um conjunto de ações, organizadas pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para reduzir os acidentes de trânsito nas rodovias durante os feriados de fim de ano, férias escolares e Carnaval. O programa ocorre até março de 2022.

Ao discursar na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas do país. “Assim como no futebol, a gente escala o time. Quem bate o pênalti são vocês, os agentes na ponta da linha, e nós temos que valorizar. Eu reconheço que o trabalho de vocês é excepcional”, disse.

REDUÇÃO DE ACIDENTES

O programa foi criado a partir da Operação Rodovida, instituída pela PRF em 2011 para intensificar as ações de fiscalização integrada nas festas de fim de ano se estendendo até o Carnaval. Os bons resultados fizeram com que a operação fosse transformada em programa, tornando as ações mais abrangentes.

“Essa operação se eleva ao nível de programa e será estendido a todos os órgãos de trânsito do país. Não só nas rodovias federais, mas também nas rodovias estaduais, municipais e, até mesmo nas vias urbanas, em localidades que recebem turista nesse período de verão. Esse é um marco muito importante que celebra essa integração dos órgãos buscando sempre a segurança no trânsito”, disse o titular da Secretária Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, Frederico Carneiro.

Os dados apresentados pela Polícia Rodoviária Federal na cerimônia apontam que em 2010 foram registradas cerca de 8.700 mortes em rodovias federais no país. De acordo com a corporação, a mobilização realizada pela Operação Rodovida a partir de sua criação, em 2011, interrompeu a sequência de alta e, em 2020, foram registrados cerca de 5.800 óbitos.

Ao longo dos anos, a Operação intensificou a política de integração para ampliar os efeitos preventivos desenvolvidos pela PRF e parceiros. Também teve em sua pauta a atividade de fiscalização e educação para o trânsito.

MODERNIZAÇÃO NO TRÂNSITO

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que é preciso combater a perda de vidas no trânsito com a participação da população. “É importante que a sociedade se conscientize da importância e do valor de um trânsito seguro”, disse.

O ministro destacou que o governo tem empreendido esforços para modernizar a legislação de trânsito e digitalizar os serviços ligados à área. Segundo ele, as mudanças têm tornado a legislação mais severa para condutores que cometem infrações graves, como dirigir alcoolizado, e desburocratizado a vida do condutor que comete infrações leves.

“Tudo é feito para que a vida do cidadão fique mais fácil e, ao mesmo tempo, mais segura porque estamos caminhando no tripé: engenharia, educação e fiscalização”, destacou Tarcísio Gomes de Freitas

O Programa Rodovida já está em operação para os feriados deste fim de ano e férias escolares. O programa segue até março de 2022.