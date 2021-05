Maio Amarelo: campanha promove blitz educativa em Santana do Paraíso

O Brasil registrou 27.839 indenizações pagas por acidentes de trânsito com vítimas fatais entre janeiro e outubro de 2020, segundo o DataSUS. O país está entre os dez primeiros com maior número de mortes causadas por acidentes nas ruas, estradas e rodovias. Em razão desse cenário preocupante, a Prefeitura de Santana do Paraíso está aproveitando o Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização no trânsito, para orientar os condutores de veículos sobre medidas de segurança que podem salvar vidas.

Como parte da campanha, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) de Santana do Paraíso, em parceria com a 45ª Companhia da Polícia Militar, realizou na manhã desta quarta-feira (12) uma blitz educativa na avenida Edmundo Landaeta, no bairro Cidade Nova, e na área central, em frente à Gameleira, no bairro Vale do Paraíso. Além das blitze, o Nasf ministrou palestra, intitulada “Educação em Saúde”, também alusiva ao Maio Amarelo, em algumas unidades de saúde de Santana do Paraíso.

A ação desta quarta foi coordenada por Luciene Dias (psicóloga), Elza Natália (nutricionista) e Gleiciane Fernandes (fisioterapeuta), que atuam no Nasf. O vice-prefeito, Oliveirinha, participou da blitz e frisou a importância de todos se conscientizarem. “Essa ação do NASF, em conjunto com a Polícia Militar, reforça que gestos simples no trânsito, como respeitar o limite de velocidade e não ultrapassar em local proibido, podem salvar vidas”, pontua.

Durante as abordagens aos condutores, nas blitze, a equipe do Nasf repassou informações indispensáveis que podem evitar tragédias no trânsito, como: ter atenção nos cruzamentos; não mexer no celular quando estiver dirigindo; usar cinto de segurança; não exceder o limite de velocidade; respeitar a sinalização; usar a seta do veículo corretamente; respeitar a faixa de pedestre; não realizar ultrapassagens proibidas; verificar se os retrovisores estão ajustados; entre outras medidas de direção defensiva.