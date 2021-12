O governador Romeu Zema participou, nesta segunda-feira (20), do evento de entrega de 333 novos veículos para as Forças de Segurança de Minas Gerais. As viaturas serão incorporadas ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros em cerca de 200 municípios, reforçando a segurança no estado.

Realizada no Prédio Tiradentes, em Belo Horizonte, a entrega das viaturas teve a presença de autoridades, prefeitos, secretários de Estado e deputados federais e estaduais.

Ao todo, foram destinados mais de R$ 30 milhões para a aquisição dos veículos, vindos, principalmente, de emendas parlamentares. O governador destacou o investimento e ressaltou a importância do trabalho em conjunto para reforçar a segurança de Minas.

“Hoje é um momento de gratidão. Agradeço aos deputados federais e estaduais que proporcionaram essa entrega e que já proporcionaram outras no passado. Tenho certeza de que esses parlamentares vão continuar fortalecendo as Forças de Segurança de Minas. Foi dessa forma que conseguimos avançar e nos tornar o estado mais seguro do Brasil. É um trabalho em conjunto. Juntos nós podemos muito e estamos neste caminho”, disse o governador.

PARCERIA

O secretário de Estado de Governo, Igor Eto, que participou das entregas, também agradeceu o apoio dos deputados federais e estaduais que indicaram as emendas para o fortalecimento da segurança pública em Minas Gerais.

“A segurança pública é feita nos municípios. Poder levar mais segurança para cada um dos nossos 853 municípios em apoio aos nossos prefeitos é motivo de muito orgulho para nós. Minas Gerais foi eleito como o estado mais seguro do país. Isso é fruto de muito trabalho integrado do Executivo, com os comandos das Forças de Segurança, com nossos parlamentares e prefeitos”, afirmou.

O deputado federal Zé Vitor, que falou em nome dos demais parlamentares federais mineiros, ressaltou a parceria da bancada mineira em Brasília para avançar nas políticas públicas no estado.

“Fica aqui o nosso reconhecimento e o compromisso de todos nós de estarmos em Brasília garantindo o aprimoramento da legislação, garantindo o debate e que não nos falte empenho para que hajam recursos disponíveis para garantir bons equipamentos e a mínima estrutura necessária para que vocês possam executar um grande trabalho. Ganha cada servidor, mas, acima de tudo, ganha Minas Gerais e os mineiros”, disse.

Já, Betinho Pinto Coelho, que discursou em nome dos demais deputados estaduais, disse que a entrega vai garantir ainda mais segurança aos mineiros. “Hoje, aqui, estamos dando uma resposta para todos os mineiros com esta entrega de viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Queremos mostrar que cada vez mais Minas Gerais é um lugar seguro para se viver”.

REFORÇO NA SEGURANÇA

Ao todo, a Polícia Militar receberá 236 viaturas para beneficiar 159 municípios. A maior parte será destinada ao interior de Minas. O investimento foi de R$ 19,8 milhões. Já para reforçar a frota da Polícia Civil, o Governo investiu R$ 6,3 milhões. Foram adquiridos 66 veículos da marca Renault, modelo Logan. No total a medida contempla 17 Departamentos de Polícia Civil, incluindo a região metropolitana da capital e o interior, que receberão novas viaturas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) receberá 31 veículos, incluindo 25 Unidades de Resgate e seis de auto salvamento leve, somando R$ 6,1 milhões. Belo Horizonte, Vespasiano, Sete Lagoas, Uberaba, São João del-Rei, Governador Valadares e Poços de Caldas estão entre as cidades contempladas. Neste ano o CBMMG já tinha recebido outras 23 viaturas, com recursos provenientes de emenda parlamentar, convênio federal ou também do acordo com a Vale.

BALANÇO DE SEGURANÇA

Mais cedo, também no Prédio Tiradentes, em Belo Horizonte, o governador participou da apresentação dos dados da segurança pública em Minas Gerais, apresentado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Minas Gerais encerrará o ano de 2021 com redução nos principais indicadores de criminalidade.

Os índices analisados pelo Observatório de Segurança Pública da Sejusp mostram queda de 20,6% na taxa de crimes violentos em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso representa 8 mil crimes a menos cometidos no estado este ano.

Os dados de criminalidade violenta, disponíveis para consulta no site da Sejusp, mostram também que o estado tem os menores números de criminalidade violenta da última década: em 2012 (janeiro a novembro) foram registrados 74.788 crimes violentos; no mesmo período deste ano, foram 33.802 registros. Em dez anos, a criminalidade violenta em Minas Gerais sofreu redução de 54%.

Para o governador, os avanços expressivos mostram o comprometimento dos profissionais que estão à frente da segurança no estado. “Nós conseguimos avanços expressivos nesses três anos de governo e todas as estatísticas comprovam como nós melhoramos. E o fundamento dessas melhorias são, claro, a composição de pessoas competentes. Estou cercado pelas melhores pessoas que temos para estar à frente da Segurança Pública. São profissionais selecionados e que, desde o primeiro dia, foram orientados a fazer o que é melhor para a população”, disse.

Zema destacou, ainda, que a segurança é um dos pilares para o desenvolvimento de um estado. “O desenvolvimento não é uma bala de prata que só ocorre com uma ação. É preciso de infraestrutura adequada, de pessoas qualificadas, de um sistema de saúde que funcione adequadamente para que as pessoas tenham condição de trabalhar em paz e tranquilidade e, também, segurança. Nenhuma empresa que vai investir quer ir para onde a criminalidade predomina”, finalizou o chefe do Executivo.