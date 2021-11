Nos segmentos onde pistas e obras de arte especiais (OAEs) vão ficando prontas e são liberadas na BR-381, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vem instalando as defensas metálicas. As estruturas são anteparos instalados com objetivo de resguardar a segurança dos usuários da rodovia, em pontos que apresentam necessidade.

As proteções são instaladas em cabeceiras de pontes, viadutos, bases de passarelas, curvas, vias laterais, aclives ou declives e em locais que sejam necessários a instalação de algum tipo de anteparo, seja para proteção ou orientação de tráfego. As defensas fazem parte do contrato para a instalação das sinalizações de segurança e de orientação em rodovias em obras de expansão rodoviária e em trabalhos de conservação da malha rodoviária já implantada pelo DNIT.

COMO É FEITA A INSTALAÇÃO

A implantação das proteções metálicas é rápida. Em um caminhão, um braço-mecânico introduz o suporte no chão. As chapas metálicas, que estão dispostas ao longo da rodovia, são içadas e presas ao suporte por parafusos. Por fim, são fixados os últimos parafusos de sustentação. Ao todo, de quatro a seis pessoas executam o processo. A instalação das proteções metálicas é muito mais ágil que a execução das barreiras de concreto tipo “New Jersey” devido à praticidade das estruturas.

O usuário da rodovia deve redobrar a atenção nos trechos em que ainda houver trabalhos de instalação das defensas metálicas, pois há trabalhadores e equipamentos sobre a pista. O redimensionamento do tráfego de veículos para somente uma das faixas da pista, nos trechos onde são instaladas as proteções, vai depender de cada local especificamente.