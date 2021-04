“Operação Baro” da Polícia Federal chega à Ipatinga

Foi deflagrada nesta quinta-feira (22) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF) de Governador Valadares, a Operação Baro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Ipatinga, Governador Valadares, Santana do Paraíso, Caratinga e Mathias Lobato. A operação visa desarticular organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Durante as investigações, que duraram mais de um ano, foram descobertos laboratórios de processamento de crack e cocaína. Foram presas em flagrante, pessoas ligadas ao grupo criminoso que atua no Leste de Minas e no Espírito Santo.

A operação tem por objetivo a coleta de mais provas e dados acerca das operações financeiras e negociações relacionadas ao tráfico, inclusive identificação de “laranjas” e ocultação de patrimônio e bens obtidos por meio das atividades criminosas.

Segundo a PF, os fatos investigados demonstram a prática de diversos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além da possível lavagem de bens e capitais e atuação de organização criminosa, que cominam aos infratores penas que podem chegar a quinze anos de prisão, se condenados.