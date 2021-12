Para garantir conforto, mais tranquilidade e segurança às milhares de pessoas que são aguardadas no Parque Ipanema durante os meses de dezembro e janeiro, para acompanhar e também participar das ações dos eventos referentes ao Natal, além de contemplar a iluminação especial instalada no local, a Prefeitura de Ipatinga está mobilizando dezenas de servidores, de diversas secretarias municipais. No último dia 2, o principal cartão postal da cidade recebeu cerca de 350 mil lâmpadas, que já iluminam e dão um colorido especial às noites de fim de ano dos ipatinguenses e também pessoas de vários lugares que são atraídas pelas programações no espaço público.

Sob a supervisão dos gestores da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), foi montada uma força-tarefa com a responsabilidade de ajudar a proteger o público que deverá afluir aos eventos, além de preservar a ornamentação natalina instalada em vários pontos do parque.

Segundo Décio Camargos, titular da pasta, um efetivo de 40 pessoas foi colocado a postos. No local há ainda a presença de 21 Vigilantes Patrimoniais em regiões estratégicas como o parquinho, a ilha do catavento, a casinha do Papai Noel e outros pontos que recebem iluminação especial.

No entorno do Parque Ipanema, um efetivo de dez agentes de Trânsito está encarregado de auxiliar no controle do fluxo de veículos e pedestres. agentes da Defesa Civil e fiscais de Posturas também atuam no Parque.

Nos meses de dezembro e janeiro, a organização do “Ipatinga, Cidade Luz” irá contar ainda com a presença de agentes do Corpo Bombeiros, Polícia Militar e Samu, além de equipes de apoio de várias secretarias municipais.