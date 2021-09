PF deflagra operação contra tráfico de pessoas em Valadares e Conselheiro Pena

A Polícia Federal deflagrou hoje (14) a Operação Terra Firme, com o objetivo de reprimir a promoção da saída ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, estão sendo cumpridos nas cidades mineiras de Governador Valadares e Conselheiro Pena.

Segundo a PF, as investigações tiveram início em 2021, “após a abordagem de um veículo que transportava diversos documentos referentes à atividade criminosa em andamento e ao envolvimento de diversas pessoas na promoção de migração ilegal”.

De acordo com a Agência Brasil, durante as investigações, foi constatado que suspeitos de promoverem a migração ilícita “recebiam valores das vítimas e aceitavam como garantia de pagamento notas promissórias, veículos e até eletrodomésticos”. Durante as ações foram encontrados e apreendidos aparelhos celulares, veículos e bens ofertados por vítimas, como forma de pagamento pela promessa de ingresso em território estrangeiro de forma irregular.

A Operação Terra Firme decorre de um acordo de cooperação policial internacional contra o tráfico de pessoas.