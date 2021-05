PF prende em Governador Valadares terrorista que planejava atentados no Brasil

Através da Operação Eufrates, a Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (19), um suposto terrorista – cuja a identidade ainda não foi revelada – recrutado por um grupo extremista que promove atentados em diversos locais do mundo. O suspeito é morador de Governador Valadares. As investigações indicam, conforme a corporação, que o suspeito planejava ataques terroristas no país.

A notícia foi publicada na noite de hoje pelo portal Minas 1, de Belo Horizonte. Segundo a informação do site, a PF não detalhou quem seriam os alvos do atentado, mas disse que o “indivíduo atuava de forma a promover organização terrorista e ainda planejar um atentado contra pessoas no Brasil”.

Após as apurações que apontaram o risco de atentados terroristas em solo brasileiro, a PF recorreu à Justiça Federal, que expediu mandados de busca e apreensão e de prisão. O material recolhido com o suspeito também não foi revelado pela PF.

“Os fatos investigados até o momento indicam que o investigado possa ter sido recrutado e radicalizado por meio virtual, professando uma visão religiosa extremista e violenta”, informou a PF através de nota. O nome da operação é uma referência ao Rio Eufrates, que banha a cidade de Raqqa, na Síria, uma das principais cidades tomadas pelo Estado Islâmico.