A 12ª Companhia de Meio Ambiente (MAmb) de Ipatinga, recebeu na manhã desta quarta-feira (22), a primeira remessa de armas e munições de Alta Energia. Trata-se de 17 fuzis 5.56 e 1700 munições do mesmo calibre. As armas foram adquiridas através de Emenda Parlamentar de autoria do deputado estadual Bartô (sem partido). As armas irão contribuir para enfrentamento, em especial, ao crime organizado que tem o seu nascedouro e planejamento na zona rural, vide Novo Cangaço. A nova remessa de armas, fuzis 7.62, está prevista para o mês de janeiro de 2022. A cerimônia de entrega aconteceu no Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana).

De acordo com o comandante da 12ª Companhia de Meio Ambiente, major Átila Porto, esse armamento vai contribuir muito para os trabalhos de combate ao crime. “É com muita satisfação que a Policia Militar de Meio Ambiente de Ipatinga está sendo contemplada com 17 fuzis de alta energia, é com esse armamento que vamos ter condições de enfrentar o crime organizado, onde todos sabem que o crime nasce principalmente na zona rural. Assim nós podemos ir para o fronte e podermos voltar pra casa com segurança e também possibilitar aos moradores da zona rural mais segurança”, disse o major Átila.

O gerente operacional do Clube Náutico Alvorada, Wesley Chaves, que esteve presente na cerimônia de entrega do armamento também elogiou a doação dos fuzis. “A Polícia de Meio Ambiente faz um trabalho fundamental no entorno da Lagoa Silvana, especialmente nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) da Usiminas, realizando ações específicas no combate à caça e pesca predatória, de uma forma geral os crimes ambientais. Esse armamento tem um peso muito grande chegando nas mãos da Polícia Ambiental”, ressaltou Chaves.

SEGURANÇA

Considerado pelo Ministério da Justiça o Estado mais seguro do país, Minas Gerais encerra 2021 com redução nos principais indicadores de criminalidade. Na segunda-feira (20), o governador Romeu Zema destacou o trabalho integrado das Forças de Segurança e entregou 333 novas viaturas às polícias Civil e militar e ao Corpo de Bombeiros. Uma fração das citadas viaturas foram adquiridas também por meio de emendas destinadas pelo dep. Bartô.

Nessa terça-feira (21), ainda no âmbito da Segurança Pública e mais uma vez com participação via emendas do deputado estadual Bartô, foi inaugurada a Central de Plantão Digital da Polícia Civil localizada na Cidade Administrativa de Minas Gerais.

Trabalhando não só em prol da Segurança Pública, Bartô já destinou, entre 2019 e 2021, mais de 3,2 milhões de reais à região do Vale do Aço.