Devido ao aumento na circulação de pessoas nas áreas comerciais das cidades mineiras, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, oficialmente, nessa segunda-feira (29), em todo o Estado, a Operação Natalina 2021. O objetivo é intensificar as atividades de polícia ostensiva em suas diversas modalidades, de forma a coibir os crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, e, consequentemente, garantir mais segurança à população.

“Serão feitas ações preventivas com emprego do policiamento ostensivo em locais estratégicos, buscando aumentar a visibilidade e a consequente preservação da ordem pública. O policiamento será reforçado com a atuação de policias militares em formação e com militares da administração dos batalhões”, destacou o diretor de operações da PMMG, coronel Flávio Godinho.

De acordo com o coronel, as ações da PMMG também se estenderão às áreas turísticas de Minas. “Por ser o estado mais seguro do país, Minas Gerais tem sido um dos locais mais procurados para o turismo, então a operação será voltada não só para os grandes centros comerciais, mas também para as regiões turísticas”, disse.

BELO HORIZONTE

Em Belo Horizonte, a Operação Natalina 2021 foi lançada na Praça da Estação e contou com as presenças diretor de operações da PMMG, do comandante do Policiamento da Capital, coronel Webster Wadim Passos, além de outras autoridades.

Segundo o comandante do Policiamento da Capital, cerca de cinco mil agentes estarão nas ruas durante a operação. “Além dos 4,7 mil militares que fazem o policiamento regular, mais 200 militares da administração e da Academia da PMMG farão o policiamento, a pé, no centro de Belo Horizonte. Teremos ainda 20 viaturas, cada uma com dois militares, para atender ao radiopatrulhamento, garantindo um total de 240 policiais à disposição da operação em todas as regiões administrativas de Belo Horizonte”, afirmou.

O coronel Webster Passos disse, ainda, que durante a operação serão distribuídas dicas de segurança à população. “Pedimos a todos que evitem grandes aglomerações, que não deixem as compras para última hora, não deixem crianças nos veículos, não carreguem grandes quantias em dinheiro e não fiquem desatentos, principalmente com o celular na mão”, concluiu.

A Operação Natalina irá até o dia 31/12. A partir do dia 1º/1/2022 a PMMG dá início à operação Férias Seguras.