Postes próximo ao HMC oferecem risco de desabar

O vereador Coronel Silvane Givisiez encaminhou à Prefeitura de Ipatinga ofício solicitando reparos nos postes de iluminação pública localizados na Avenida Kiyoshi Tsunawaki, no Bairro Cariru, em Ipatinga. O documento foi enviado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Os postes se localizam no acesso ao Hospital Márcio Cunha (HMC).

No documento, o parlamentar pede intervenções urgentes nos postes de iluminação pública, uma vez que vários deles estão inclinados para a pista, com uma carga excessiva de cabos elétricos que estão entre árvores e galhos em vários pontos da avenida.

Segundo o vereador Coronel Silvane Givisiez, vários munícipes têm reclamado em seu gabinete, tendo como exemplo o que aconteceu em novembro de 2020, quando a queda de árvores derrubou vários postes na BR-458, próximo à entrada do Bairro Castelo.

“Na situação que se encontra, a qualquer momento pode acontecer um grave acidente com perdas de vidas em proporções ainda maiores. Ao longo do trajeto de descida, poderia ser revisto toda extensão da rede elétrica, para aumentar a nossa segurança no trânsito. Tenho divulgado para grupos de amigos do WhatsApp sobre o problema, para evitarem utilizar o trajeto em períodos de fortes chuvas e vendaval até que haja a correção definitiva da questão”, disse o vereador em nota enviada à prefeitura.