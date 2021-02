Segurança pública é tema de reunião na sede da Aciapi e CDL de Ipatinga

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga promoveram, na manhã desta terça-feira (23), uma reunião entre lojistas e representantes da segurança pública e do governo municipal, no auditório das entidades. No encontro, foram discutidos os desafios e problemas de criminalidade no município, dentre eles, o arrombamento de lojas, que tem ocorrido com certa frequência no centro comercial.

O comandante da 82ª Companhia da Polícia Militar, tenente Jackson Ribeiro de Araújo, foi responsável por fazer um balanço das ações desenvolvidas pela PM e apontar os desafios enfrentados em Ipatinga em relação à segurança pública. “Essa reunião foi um passo importante para a mobilização dos comerciantes, que são um público-alvo do serviço de segurança pública, para o desenvolvimento de ações conjuntas em relação aos problemas que os atingem. Atualmente, temos no Centro de Ipatinga uma demanda muito grande de furtos, principalmente, envolvendo arrombamentos, e reclamações de insegurança provocada por moradores em situação de rua”, informou.

O tenente ainda informou que somente nesse ano, já foram registradas, no Centro de Ipatinga, 60 prisões, sendo que a maioria é relacionada a autores de arrombamentos. “Essa é uma situação cotidiana. Portanto, discutimos nessa reunião questões que vamos tratar ao longo desse ano com o intuito de encontrar soluções para esses problemas enfrentados pelos lojistas”, afirmou.

O presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, agradeceu a Polícia Militar por sempre atender as solicitações das entidades para participar de reuniões e diálogos, que visam melhorias para o comércio e cidade. “Nesse encontro tratamos de problemas críticos que envolvem a segurança pública nos centros da cidade, devido ao índice de arrombamentos. Gostaria de destacar também a importância da participação dos nossos associados nesses encontros e da união dos poderes públicos com a Polícia Militar, que fazem um trabalho preventivo em prol da segurança pública”, ressaltou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, destacou que os problemas relacionados à segurança pública não são tão simples para serem resolvidos, porém, por meio de um trabalho conjunto e de estratégias, é possível reduzir esses problemas. “Acredito que essa reunião foi fundamental para aproximar ainda mais os lojistas e a Polícia Militar, para que possamos melhorar cada vez mais a segurança pública de Ipatinga. Desse modo, vamos continuar trabalhando e discutindo soluções para que a criminalidade reduza o máximo possível em nossa cidade”, finalizou.