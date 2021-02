Timóteo implanta sistema de monitoramento de prédios públicos

A Prefeitura de Timóteo, deu mais um passo na área de inovação com o início do programa de segurança e monitoramento de todos os prédios públicos do município. O objetivo é reforçar a segurança patrimonial com a consequente redução de custos operacionais.

Iniciado há cerca de 15 dias, a instalação das câmeras de segurança já foi feita no prédio do Almoxarifado e da sede da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. Posteriormente a iniciativa se estenderá à sede da Administração e demais prédios de propriedade do município.

Ao todos serão instaladas 250 câmeras de segurança WiFi HD IC 5 Infra Red e 54 NVR, que vem a ser equipamentos que interligam todas as câmaras à uma central de monitoramento 24 horas por dia, sete dias por semana.

Além da central, as imagens geradas pelas câmeras também podem ser acessadas pelo aparelho celular. Ao todo foram investidos recursos próprios que somam R$ 268.600,00 sendo que R$ 133,6 mil foram investidos na aquisição das câmeras e R$ 135 mil em equipamentos de NVR. Os equipamentos, que foram licitados em outubro de 2020, também possuem sensores de presença.

Segundo o gerente do departamento de Tecnologia da Informação da prefeitura, Alan Wesley, o novo sistema vai gerar economia aos cofres públicos, haja vista que a instalação e manutenção está a cargo da área de Tecnologia da prefeitura e o monitoramento será feito pela equipe de Vigilância Patrimonial. Anteriormente o serviço era terceirizado.

“São equipamentos de última geração, com alta tecnologia, sem fio e com acesso remoto o que garante o controle e observação das áreas em tempo real”, explicou Alan, acrescentando que essa iniciativa faz parte do programa de governo do prefeito Douglas Willkys na área de inovação e tecnologia.