Centro de Memória da Usiminas será instalado no prédio do Grande Hotel

A Usiminas anunciou nesta segunda-feira (5), que o prédio do Grande Hotel de Ipatinga irá abrigar o Centro de Memória Usiminas. A proposta de uso do espaço foi apresentada ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga. Além de dar vida a um patrimônio arquitetônico da cidade, a expectativa é que o novo equipamento cultural reforce um conjunto de bens que foram recentemente restaurados pela Usiminas e entregues à população como a Academia Olguin, a Estação Pedra Mole e a Fazendinha.

O Centro de Memória, previsto para ser inaugurado ainda em 2021, irá abrigar, em caráter permanente, obras e objetos que contam a história da indústria do aço e da própria companhia, além de um acervo assinado por alguns dos principais nomes da arte brasileira, reunido pela empresa ao longo de quase seis décadas de operação. Sob coordenação do Instituto Usiminas, a linha curatorial do Centro já está em fase de elaboração por profissionais especializados. A iniciativa prevê, também, a instalação de um Comitê Consultivo com representantes de diversos setores da comunidade, para acompanhar e apoiar a execução do projeto, que terá como prioridade contribuir com a memória do Vale do Aço, do Estado de Minas Gerais e do país.

“Nossa proposta é dar uma nova vida ao Grande Hotel, que já é um patrimônio e referência de Ipatinga. Ao utilizar o espaço, hoje fechado para a visitação, queremos proporcionar às pessoas uma viagem ao passado, a vivência de momentos importantes para a formação da cidade como ela é hoje e um regaste da identidade da região. Hoje, ainda temos uma cidade jovem e convivemos com os pioneiros de sua construção. Mas é importante que tenhamos esse registro sempre em andamento para que esse legado se mantenha para as próximas gerações. É mais um presente que oferecemos à comunidade, mais uma forma de ampliarmos e incentivarmos o acesso à cultura”, afirma o presidente da Usiminas, Sergio Leite.

GRANDE HOTEL

Localizado no bairro Castelo, o Grande Hotel Ipatinga foi construído pela Usiminas ainda durante a implantação da usina como importante espaço para hospedar empreendedores siderúrgicos, autoridades nacionais e internacionais, assim como para a realização de eventos. O projeto é do arquiteto Rafael Hardy e a inauguração ocorreu em 1961. O hotel funcionou até os anos de 1990 e foi tombado como patrimônio cultural municipal em 2000, sendo conservado pela Usiminas.

INSTITUTO USIMINAS

Responsável pela implantação do Centro de Memória Usiminas, o Instituto Usiminas foi criado em 1993 para atuar em iniciativas nas áreas cultural, esportiva e social. É responsável pela gestão de outros importantes equipamentos culturais em Ipatinga, como o Centro Cultural Usiminas, que conta com o teatro, a Galeria Hideo Kobayashi e a Biblioteca Central de Ideias, além do Teatro Zélia Olguin, outro patrimônio tombado do município. Desde sua criação, é responsável pela gestão dos patrocínios aos projetos apoiados pela Usiminas, por meio das leis de incentivo. Já foram mais de 2.500 projetos patrocinados nas áreas de cultura, esporte e social, num total de mais de R$ 350 milhões aplicados no período.

SOBRE A USIMINAS

A Usiminas é líder no mercado brasileiro de aços planos e um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. A companhia conta com unidades industriais e logísticas localizadas em seis estados do país e está presente em toda a cadeia siderúrgica – da extração do minério, passando pela produção de aço até sua transformação em produtos e bens de capital. Possui, hoje, o maior e mais inovador Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em siderurgia da América Latina.

O avanço registrado pela siderúrgica nos últimos anos garante inovação, tecnologia e qualidade em todas as linhas de produção, e permite à empresa oferecer ao mercado um portfólio diversificado, com destaque para produtos e serviços de alto valor agregado. Por sua gestão ambiental, a Usiminas foi a segunda siderúrgica do mundo certificada com a ISO14001, gerando maior produtividade com menor consumo.

A companhia contribui ainda para o desenvolvimento das comunidades onde atua, por meio do Instituto Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier, oferecendo projetos nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e desenvolvimento social. As ações da Usiminas são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque (ADR nível I) e Madri.