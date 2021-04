DNIT e Gestora Ambiental fazem campanha sobre descarte correto de máscaras

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vem fazendo, nos últimos dias, campanha informativa sobre o descarte correto das máscaras usadas para proteção contra a Covid-19 em estabelecimentos comerciais e canteiros de obras na duplicação da BR-381/MG. Através de cartazes, a autarquia apresenta informações em quatro passos para o descarte correto do EPI, sem causar danos ambientais ou expor outras pessoas ao risco de contaminação.

Toda a campanha foi produzida pelo consórcio Skill-MPB Engenharia, Gestora Ambiental das obras de duplicação da rodovia federal, e é executado pelas equipes dos programas de Comunicação Social e Educação Ambiental. O objetivo desta ação é levar informações de fácil compreensão através de cartazes colados em pontos de maior circulação de pessoas – seja nos estabelecimentos comerciais ou nos canteiros de obras – sem causar aglomerações.

O cartaz produzido apresenta quatro passos para o descarte correto das máscaras. A primeira orientação diz que não se deve colocar a máscara usada no lixo reciclável, pois ela pode contaminar as pessoas que trabalham na separação dos materiais. A segunda orientação diz que o EPI deve ser colocado dentro de um saco plástico, resistente e bem fechado. Caso esteja na rua, diz o terceiro passo, guarde a máscara num saco plástico e depois descarte no lixo comum. O quarto e último passo diz respeito à higienização das mães com álcool ou sabão e água, após descarta a máscara.

Esta campanha complementa as ações do DNIT e da Gestora Ambiental para enfrentamento à pandemia de Covid-19. No início do ano foi realizada outra campanha informativa com colagem de cartazes mostrando como fazer a higienização das mãos e, também, como identificar os sintomas da doença.