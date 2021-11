O estado de conservação das estradas rurais influi diretamente no meio ambiente, na qualidade de vida dos moradores da região, no turismo e no custo do transporte. Trechos de estradas ruins causam danos aos veículos e, às vezes, até impossibilitam o tráfego.

Pensando nisso, e ciente da relevância socioeconômica que sua atuação representa para os municípios localizados em sua área de abrangência, a Cenibra firmou convênios com prefeituras de algumas cidades da sua área de atuação para melhorar as condições de trafegabilidade nas estradas municipais não pavimentadas e compartilhadas. As cidades que já receberam as obras são Santana do Paraíso, Ipaba, Naque e Marliéria.

O convênio trata-se do fornecimento pela prefeitura de agregado siderúrgico, material produzido por siderúrgicas no processo de transformação da escória de aciaria, para ser usado no revestimento primário de estrada, e da disponibilização de equipamentos e mão de obra pela Cenibra.

Desde 2015, quando começou o projeto, a empresa já recuperou mais de 50 quilômetros de estradas. Além das manutenções, a Empresa executa as adaptações necessárias para melhorar a trafegabilidade. “Constantemente a Cenibra procura exercer sua responsabilidade social para contribuir, de maneira prática, para a melhoria da qualidade de vida das comunidades”, comenta Emanuel Machado Siqueira, especialista de Infraestrutura.

A conservação do bom estado das estradas traz ganhos ambientais expressivos, como o controle de erosão e perda de solo, a recuperação das áreas marginais às estradas e a diminuição do assoreamento de córregos e rios. Para a Cenibra e todos que usam as estradas para transporte, os benefícios também são muitos, com destaque para a redução do consumo de combustível e a melhor preservação dos veículos. Por fim, essas manutenções impactam de forma positiva, especialmente, a vida dos moradores rurais e o seu desenvolvimento.

A utilização do agregado siderúrgico dá melhor suporte na estrada, independentemente das condições climáticas. Além disso, sua aplicação proporciona a oportunidade de reciclagem de um material que, com aplicação inadequada, pode representar um passivo ambiental, no que diz respeito ao descarte, ao mesmo tempo que proporciona uma economia financeira.