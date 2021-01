Exposição “Olha pra mim” ganha visita guiada virtual

A exposição “Olha Pra Mim”, do fotógrafo pernambucano Thiago Santos, ganhou uma versão virtual para aproximar, ainda mais, o público das obras, mesmo durante o período de isolamento. A mostra, que traz fotos em preto e branco de olhares de pessoas de Ipatinga e de várias partes do mundo, foi lançada pelo Instituto Usiminas em novembro, na Galeria do Centro Cultural Usiminas e em diversos pontos da cidade de Ipatinga.

Atendendo a determinação do governo estadual pela reclassificação de Ipatinga para a onda vermelha pelo Programa Minas Consciente, como medida de prevenção à Covid-19, as atividades presenciais do Instituto Usiminas foram suspensas temporariamente. Para permitir que o público possa seguir conferindo a exposição, parte das obras permanece em alguns pontos da cidade até 30 de janeiro, e agora, também de maneira virtual na visita virtual elaborada pelo Instituto Usiminas.

A visita virtual à exposição “Olha pra mim” está disponível no Instagram do Instituto Usiminas (@institutousiminas), no Facebook (https://www.facebook.com/institutousiminas) e na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas (https://educativoinstituto.usiminas.com/). Outras atrações da programação virtual do Instituto Usiminas também podem ser acessadas nesses canais. A exposição é realizada pelo Instituto Usiminas e patrocinada pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O OLHAR DE IPATINGA

Ipatinga é a primeira cidade do interior do país a receber a exposição “Olha Pra Mim”, projeto realizado desde 2014 e que teve sua primeira apresentação em São Paulo. Na mostra, Thiago Santos retrata “O Olhar de Ipatinga”, reúne mais de 300 olhares captados em várias cidades com imagens do seu acervo. Somente em Ipatinga, o artista fotografou 80 pessoas, com a proposta de evidenciar a diversidade local, incentivando a sensação de identidade, propondo ao espectador perceber a sua importância e a do outro.