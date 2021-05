Fabriciano entrega 288 moradias pelo Fabri, Meu Lar na próxima sexta-feira

A Prefeitura de Coronel Fabriciano entrega na próxima sexta-feira (14), as 288 unidades habitacionais do Condomínio Retiro Contente I, no bairro Caladão. Os convocados são os contemplados pelo Fabri, Meu Lar – Minha Casa, Minha Vida/FAR Faixa 1, que já cumpriram as exigências do programa, inclusive apresentação de documentos junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

A solenidade será no próprio condomínio e seguirá todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Para isso, a prefeitura, agendou as famílias conforme os blocos em que irão morar e em horários definidos. O evento começará às 9h, pelas 20 famílias que vão residir no Bloco 1. No total são 15 blocos, com 20 e 16 apartamentos, sendo reservados 30 minutos para cada grupo – o último grupo marcado para as 17h.

No dia do evento, deverá comparecer o responsável pelo imóvel/contrato, com no máximo um acompanhante. O uso de máscara será obrigatório. No local, serão feitas assinatura do contrato com a Caixa e entrega das chaves e certidões de número para que os futuros moradores solicitem a ligação de água e energia elétrica do seu apartamento. Esta é a última etapa do Fabri, Meu Lar – Condomínio Retiro Contente I. Providenciado o serviço junto à Copasa e Cemig, as famílias poderão mudar para o novo apartamento.

Todo o processo está sendo acompanhado por representantes da Gerência de Habitação da Prefeitura, sociedade civil organizada, Conselho Municipal das Cidades (Concidade), Caixa Econômica e Ministério do Desenvolvimento Regional- MDR.

“Foi um trabalho gratificante desenvolvido pelo setor de Habitação, pois, além de retirar aproximadamente 100 famílias que estavam no aluguel social há mais de 12 anos, possibilitou ao munícipe de Coronel Fabriciano a conquista do seu lar”, informa o Secretário Douglas Prado, que elogia a equipe pelo empenho e dedicação no atendimento com as famílias.

PRONTO PARA MORAR

As unidades que serão entregues na sexta-feira, têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Os prédios são de quatro e cinco andares e contam com infraestrutura completa, com redes de água, esgoto, estacionamento, vias pavimentadas e área social com quadra poliesportiva. Além do Condomínio Retiro Contente I, a Prefeitura entra na reta final da construção de 500 apartamentos no Residencial Buritis, no bairro São Vicente.

PRÉ-MORAR

Nesta segunda-feira (10), as 288 famílias do Residencial Contente I participaram de uma reunião sobre Regras de Convivência. O bate papo foi conduzido pelo advogado Paulo Sérgio, da empresa Geopix, responsável pelo trabalho social do “Pré-Morar”. Foram abordados os tópicos como gestão de condomínio, áreas de convivência e segurança. Os cidadãos também foram orientados de como será a entrega das moradias no dia 14 de maio, sexta-feira, no Condomínio Retiro Contente I.

Serviço:

Dúvidas ou mais informações sobre o Programa “Fabri, Meu Lar”:

Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação.

Setor de Habitação – 1º andar da Prefeitura (prédio Principal).

Telefone: (31) 3406-7597. Whatsapp da Habitação (31) 99236-0242