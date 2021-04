Fiemg e ITA lançam o primeiro mestrado em computação aeronáutica do país

A Fiemg, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com o tradicional Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), lança o primeiro Mestrado Profissional em Computação Aeronáutica do país. Voltado a profissionais que atuam no setor industrial e que tenham formação completa nas áreas de engenharia, exatas ou ciências econômicas, o curso será ofertado na modalidade telepresencial e as inscrições estão abertas até dia 27/04.

“O curso vem a encontro de uma das maiores demandas existentes no mercado: a qualificação de profissionais na área de computação. Percebendo os valores que a Fiemg tem na promoção e no desenvolvimento do setor industrial do estado, o ITA avaliou que Minas Gerais seria o cenário perfeito para a realização do primeiro mestrado em computação aeronáutica do país”, afirma Gustavo Macena, superintendente do IEL, pontuando que é a primeira vez que o ITA promove um curso stricto sensu fora de sua sede, em São José dos Campos, São Paulo. “Acreditamos que o mestrado será um diferencial para os profissionais mineiros e de todo o país, pois estamos oferecendo o que existe de melhor sobre o tema”, ressalta o gestor.

Estruturado nos pilares da inovação, como ciências de dados, segurança cibernética, sistemas embarcados, autônomos e de informação, o Mestrado Profissional em Computação Aeronáutica pode ser aplicado nas áreas industriais de base tecnológica e no setor aeronáutico. Jesuíno Takachi Tomita, vice-reitor do ITA, afirma acreditar que “os futuros líderes empresariais serão aqueles que vão se qualificar por meio do mestrado profissional”.

Dentro dessa ótica, o curso em Computação Aeronáutica tem por objetivo transferir o conhecimento técnico-científico para os profissionais que atuam neste nicho de mercado de trabalho.