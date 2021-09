Fim de semana tem comédia online e Circuito Comunidade Ipatinga

O fim de semana no Instituto Usiminas começa com a comédia “Rirvotril”, com Santinhas do Pau Oco Produções (MG), marcando o Dia Nacional do Teatro. Encenada pelos atores Othon Valgas e Marcelo Vieira, a peça de teatro se passa dentro de um hospital onde pacientes aguardam o atendimento e vivenciam diversos contratempos. O espetáculo vai ao ar nesta sexta-feira (17), às 20h, no Youtube do Instituto Usiminas, youtube.com/institutousiminas.

Ipatinga recebe mais uma edição do Circuito Comunidade Ipatinga (MG) para embalar a chegada da primavera, no próximo domingo (19), das 8h30 às 10h30, no bairro Vila Ipanema. A atração musical “Sons da Primavera”, apresentada pela Arena Music (MG), com os músicos Franklin Vial (saxofone) e William Jr. (voz e violão), promete animar o público com um repertório de músicas dos estilos pop rock, Rock, MPB, Axé, Xote.

Durante o percurso, a comunidade poderá participar da Troca Solidária, doando 1 kg de alimento não perecível em troca de uma muda de planta cultivada no Viveiro de Mudas da Usiminas.

Toda programação de setembro realizada pelo Instituto Usiminas tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

RETIRADA DE INGRESSOS

Nesta sexta-feira (17), o Instituto Usiminas abre a retirada de ingressos para o Concerto da Primavera, com a Orquestra de Câmara do Vale do Aço, que será na próxima sexta-feira (24), às 20h, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. Sob a regência do maestro Vinicius Saturnino, os músicos vão interpretar as principais valsas que fizeram sucesso nos salões de baile do ocidente Europeu. A atração também será transmitida pelo canal do Instituto Usiminas no Youtube (youtube.com/institutousiminas). Acesse o site da Eventim pelo link: https://bit.ly/ingressosIU.