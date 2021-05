FSFX homenageia profissionais de enfermagem

Com o foco na segurança e na qualidade da assistência prestada ao paciente em todas as linhas de cuidado, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) celebrou a Semana da Enfermagem (de 12 a 20 de maio) e, para marcar o encerramento da Semana, foi organizada uma edição especial do projeto “O que importa para você”. Um dos pilares do projeto é identificar quais são os desejos dos pacientes e, na medida do possível, tentar realizá-los. Desta vez, como forma de homenagem o projeto realizou desejos de profissionais da área da enfermagem em todas as unidades hospitalares da Fundação.

A emoção tomou conta também dos profissionais da enfermagem do Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira, quando o desejo da Técnica de Enfermagem, Maria da Piedade Maia, de receber a visita do santíssimo na unidade foi atendida. “Foi uma surpresa maravilhosa. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, quando muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, receber a visita do Santíssimo e poder representar meus colegas da enfermagem é uma emoção muito grande. Agradeço do fundo do coração a todos da Fundação São Francisco Xavier e Hospital Municipal Carlos Chagas por terem realizado esse desejo”, comentou.

No Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, o desejo atendido foi da Técnica de Enfermagem Cleyde Maria Ferreira Oliveira, que é apaixonada por orquídeas e foi presenteada com uma. “Agradeço a Deus pela família que ele me deu aqui. Eu recebi esse presente, mas eu ofereço a todos os meus colegas de trabalho porque eu sei que não faço nada sozinha”, disse.

Na baixada santista, onde se localiza o Hospital de Cubatão, foi realizado o desejo da Técnica de Enfermagem, Bianca da Silva Souza. A colaboradora queria uma cesta de chocolates fit porque voltou a treinar há dois meses e está se alimentando melhor. “Sou muito chocólatra e, por causa da reeducação, não estou comendo chocolate. É um desafio”, conta. Sobre a paixão pela enfermagem, ela comentou que, quando era mais nova, cuidava da vó, que tinha câncer. Assim que ela morreu, Bianca percebeu que precisava passar o conhecimento que havia adquirido adiante. “Sou completamente apaixonada pela UTI Neonatal e pelo meu trabalho. Pretendo começar uma faculdade de Enfermagem neste ano”, disse.

Já no Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo, a Técnica de Enfermagem, Fernanda Silva de Oliveira Godoi teve o desejo de um café da tarde especial com as parceiras de trabalho realizado. A equipe se reuniu e com alegria tiveram o momento de confraternização.