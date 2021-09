Governador autoriza concurso para Procurador do Estado de Minas Gerais

O governador Romeu Zema autorizou o concurso para Procurador do Estado de Minas Gerais. Nesta sexta-feira (3), o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, divulgou a confirmação, em vídeo nas redes sociais, ao lado da presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais (Apeminas), Célia Cunha Mello.

O último concurso para Procurador do Estado de Minas Gerais foi realizado em 2011. O número de vagas e outras informações serão divulgadas no edital, que será publicado nas próximas semanas pela Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG).

O cargo de Procurador do Estado é lotado nos quadros da AGE-MG. A missão da instituição é representar o Estado judicial e extrajudicialmente e prestar consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, com o compromisso de propiciar segurança jurídica à atuação dos gestores públicos e o atendimento ao interesse público.

A visão da AGE-MG é atuar de forma conjunta e cooperativa com os órgãos e entidades do Poder Executivo e consolidar-se como instituição de referência na advocacia pública, pautada na defesa do interesse público, da desjudicialização, da redução da litigiosidade, da inovação e da instrumentalização das políticas públicas.