Live aborda saúde mental de crianças e adolescentes durante a pandemia

O efeito da pandemia no estado emocional das crianças e adolescentes vai ser tema da live “Vilões da Saúde Mental: como combatê-los?”, que será realizada pela Usiminas, Instituto Usiminas e Fundação São Francisco Xavier (FSFX), na próxima quinta-feira (15), 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Usiminas. O bate-papo, com acesso gratuito, é voltado para as famílias, educadores e profissionais das escolas

A conversa será mediada pela contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, com a participação dos médicos da Fundação São Francisco Xavier, dr. André Luiz Brandão Toledo (psiquiatra da Infância e Adolescência) e dr. Fabiano Tebas (pediatra). Durante o evento, os participantes vão falar sobre os reflexos deste período de pandemia da Covid-19 na saúde mental das famílias, em especial crianças e adolescentes.

“Números mostram que ansiedade, tristeza, pânico e depressão têm afetado pessoas de todas as idades, em função do isolamento social. Então, envolver as famílias, as escolas e os educadores nessa discussão é essencial. Por isso, convidamos a todos que puderem participar desse momento, que será de grande troca de informações, para lutarmos juntos contra as doenças emocionais, além da covid”, enfatiza a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal.

HERÓIS CONTRA A COVID

A live é mais uma ação da campanha educativa “Heróis Contra a covid”, iniciativa da Usiminas que utiliza o universo dos super heróis para abordar formas de prevenção e combate à pandemia. Com o vídeo conduzido pela contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, a campanha convida as crianças, seus familiares e educadores a adotarem as práticas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, como uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social, entre outras.

A proposta do vídeo educativo é também dar suporte às aulas remotas das escolas e a famílias que participam das iniciativas da Ação Educativa do Instituto Usiminas. Foram engajadas em uma mobilização desta campanha as escolas de redes públicas e particulares, localizadas nos municípios de atuação da Usiminas: Ipatinga e região, Itatiaiuçu, Itaúna, Santa Luzia e Mateus Leme, em Minas Gerais, e Cubatão, no estado de São Paulo. O link para acesso ao vídeo é: https://educativoinstituto.usiminas.com/herois-contra-a-covid/

Serviço:

Live “Vilões da saúde mental: como combatê-los?”

15/4 (quinta-feira), 19h

Local: Youtube Usiminas https://www.youtube.com/c/UsiminasOficial/

Participantes: Raquel Vieira (mediadora), dr. André Luiz Brandão Toledo, psiquiatra da Infância e Adolescência (convidado) e dr. Fabiano Tebas Médico, pediatra (convidado).