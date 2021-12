Ao apagar das luzes do último governo do PT em Ipatinga, a prefeita Cecília Ferramenta fez festa para entrega da sua grande obra, a Avenida Manaim, ligação estratégica entre vários bairros da cidade. O seu sucessor, Sebastião Quintão, fechou a via para corrigir trechos mal feitos, tão logo a sucedeu.

Não se completou 10 anos e uma importante alça de acesso da via ao Bairro Cidade Nobre teve que ser interditada (foto). Não suportou as últimas chuvas e corre o risco de desabar.