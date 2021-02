Prazo para aderir ao Sisu é ampliado até 23 de fevereiro

As instituições públicas de educação superior ganharam mais tempo para aderir ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ofertar vagas no primeiro processo seletivo de 2021. O prazo foi ampliado para que a adesão possa ser feita até o dia 23 de fevereiro. Anteriormente, esse prazo terminaria na sexta-feira (12).

É de exclusiva responsabilidade da instituição participante do Sisu descrever, no documento de adesão, as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas no âmbito do sistema. A assinatura do termo de adesão de cada instituição ocorrerá, exclusivamente, por meio do sistema de gestão do Sisu, no endereço eletrônico http://sisugestao.mec.gov.br.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os participantes são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será a de 2020.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES

As inscrições para o processo seletivo do Sisu, edição do 1º semestre de 2021, ocorrerão de 6 a 9 de abril. As inscrições serão feitas, exclusivamente, na página do Sisu. O cronograma completo e as regras dessa edição constam no Edital nº 10.

Inscrições:

De 6 a 9 de abril

Resultado da chamada única:

13 de abril

Matrícula ou registro acadêmico:

De 14 a 19 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera:

De 13 a 19 de abril

Com informações do Ministério da Educação